Tarihi Cizvit Papaz Okulu'nda yangın paniği: Kayseri Lisesi'ne dahil edilen okul

Tarihi Cizvit Papaz Okulu'nun Geçmişi

Fransız Cizvit misyonerleri, 1881 yılında Kayseri'ye gelerek eğitim faaliyetlerine başladılar. 1891'de ilk Cizvit Mektebi'ni açan misyonerler, 1901 yılında Sen Bazil erkek mektebi ve Sen Jozef kız mektebini kurarak eğitim faaliyetlerini genişlettiler. Okullardaki öğretmenlerin çoğunluğunu Cizvit papazları oluşturuyordu ve okulların masrafları Fransa tarafından finanse ediliyordu.

Eğitim Faaliyetlerinin Sonu ve Yangın

1914 yılında faaliyetlerine son verilen Cizvit Papaz Okulu, 1933 yılında çıkan yangın sonrası restore edilerek Kayseri Lisesi'nin yemekhanesi olarak kullanılmaya başlandı. Yangın, tarihi okulun çatı katında başlamış ve hızla yayılarak büyük bir paniğe neden olmuştur.

Resimde soldaki Kayseri Lisesi binasının sağında bulunan Papaz Cizvit Okulu'nun 1933'deki yangını

Devletin Tedbirleri ve Misyonerlik Faaliyetleri

Devlet, Cizvit misyonerlerinin okullaşma faaliyetlerine karşı çeşitli tedbirler almış olsa da, misyonerler eğitim adı altında faaliyetlerine devam ettiler. Okulların vergilendirilmesi ve padişah iradesi şartı gibi tedbirler alındıysa da, misyonerlerin faaliyetlerini tamamen durdurmak mümkün olmamıştır.