Kayseri'de 63 ekip ile 'huzur' operasyonu: 2 bin 308 kişi sorgulandı

Kayseri’de 63 ekip ile gerçekleştirilen "huzur-38" operasyonunda 2 bin 308 kişi sorgulandı, 61 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin huzur ve güvenliği için 63 ekip ile huzur-38 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 308 şahıs sorgulanırken, 854 araç kontrol edildi, 34 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 12,77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi. 5 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı şekilde devam edecektir" denildi.