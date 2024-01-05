Kayseri'de aranan 5 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.

PAYLAŞ
  • 05.01.2024 11:37
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:28
Kayseri'de aranan 5 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan 5 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

KAYMEK, Sarıkamış Şehitlerini anacak

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Çok yakında tamamlanacak olan Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi çocukların vazgeçilmezi olacak

Kayseri'de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kayseri’de henüz kar yağışı beklenmiyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Kızılay Kocasinan Şubesi Yüzleri Güldürüyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' açılıyor

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

5
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

6
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

Pazar tezgahındaki zeytinler rengiyle dikkat çekiyor

DAHA FAZLA
Narkotik ekipleri 'Narko Okul' denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Narkotik ekipleri ‘Narko Okul’ denetimi kapsamında 145 kişiyi sorguladı

Stada değil, okula geldiler

Stada değil, okula geldiler

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

MHP'li Özdemir'den gazetecilere yeşil pasaport teklifi

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü

KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü