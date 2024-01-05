Kayseri'de aranan 5 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.
- 05.01.2024 11:37
- Güncelleme: 05.01.2024 15:28
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan 5 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda aranması olan 5 şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs cezaevine teslim edildi.
İHA
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