Kayseri'de bilboardlu dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilboardlara asılan 'Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım' afişi ile vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri'de bilboardlu dolandırıcılık uyarısı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilboardlara asılan ‘Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım’ afişi ile vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler kentin farklı bölgelerinde bilbordlara asıldı. Üzerinde ‘Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım’ yazan afişte, vatandaşların bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı alınan bu tedbirin çok mantıklı olduğunu, her insanın sosyal medya kullanmadığını söyleyen Nihan Gündoğdu adlı vatandaş, “Bence mantıklı bir uygulama. Çünkü sosyal medya kullanmayan insanlar da var. Haber takip etmeyen insanlar da var. Bu yüzden bence mantıklı olmuş. En azından vatandaşlar gördüğünde dikkat çekebilir. Bu şekilde dolandırılan çok fazla insan var. Ben çok güzel buldum, iyi olmuş. Bence daha da fazla çoğaltılabilir. Bir tek burayla sınırlı kalmayıp, ilçelerde falan da yapılabilir. Oralara da bu tarz bilboardlar koyabilirler” şeklinde konuştu.

Kayseri'de bilboardlu dolandırıcılık uyarısı
Kayseri'de bilboardlu dolandırıcılık uyarısı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: 'Meslektaşlarımızın masa başında ölmesini istemiyoruz'
KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: 'Meslektaşlarımızın masa başında ölmesini istemiyoruz'
'Kantinler daha fazla denetlensin'
'Kantinler daha fazla denetlensin'
'ERVA spor okullarında spor dışında değerler eğitimi de veriliyor'
“ERVA spor okullarında spor dışında değerler eğitimi de veriliyor”
Kütüphaneye gelen gençler çorbaya doydu
Kütüphaneye gelen gençler çorbaya doydu
Eğlence mekanı kurşunlandı
Eğlence mekanı kurşunlandı