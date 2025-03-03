Kayseri'de Deprem Haftası'nda Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu

Kayseri'deki bu önemli etkinlikte, bakanlık, AFAD, çeşitli arama kurtarma dernekleri ve alanında uzman akademisyenler tarafından deprem ve afet durumları hakkında önemli bilgiler paylaşılacak. Programda paneller ve atölye sunumları gibi bölümler yer alacak.

Sempozyum, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği'nin katkılarıyla düzenleniyor ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte birçok arama kurtarma derneği tarafından destekleniyor.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılacak Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu, 6 Mart Perşembe günü saat 09.00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, 7 Mart Cuma günü saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde ve 8 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da yine Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak. Bu sempozyum, geniş katılım ve kapsamlı içerikleriyle dikkat çekiyor.