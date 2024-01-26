Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kar yağışı nedeni ile kazaları önlemek amacıyla otobüs sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kar yağışı nedeni ile kazaları önlemek amacıyla otobüs sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından dolayı yaşanabilecek kazaları önlemek amacı ile şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim faaliyeti gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere ve yolculara bilgilendirme yapıldı.

Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim
Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim
Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim
Kayseri'de emniyetten otobüslere yönelik denetim
İHA
Kayseri Gündem

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