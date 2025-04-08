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Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç öğretim üyesi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de FETÖ hükümlüsü ihraç öğretim üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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