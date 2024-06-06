Kayseri'de FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen kıskaç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından FETÖ’ye yönelik düzenlenen "kıskaç" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında "kıskaç" operasyonu düzenledi. Operasyonda eski polis okulu öğrencisi ve mali hizmetler uzman yardımcısı A.A:, eski polis okulu öğrencisi ve harita mühendisi R.B. ile eski askeri okul öğrenci D.A.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs; emniyete götürüldü.