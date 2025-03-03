Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlar Diyanet Vakfı'nda bir araya geldi

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, Gazze'deki İsrail soykırımı, ABD Başkanı Trump'ın Gazze ve Karadeniz planları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ramazan ayı hazırlıkları, Hocalı Katliamı ve 28 Şubat darbe dönemi mağduriyetleri gibi konularda bilgiler verdi. Ayrıca, Kayseri'de görev başında şehit olan polis memuru İbrahim Birol'a rahmet diledi.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Diyanet Vakfı'nın yurtiçi ve yurtdışında yaptığı insani yardım, eğitim ve inşa faaliyetleri hakkında geniş bilgiler sundu. Ardından, katılımcı kuruluşların talep ve duyuruları alındı.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, yangın, sel ve deprem gibi doğal afetler durumunda itfaiye teşkilatının görev ve yetkileri, itfaiyeye ulaşarak yardım isteme yolları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, yangın söndürme tüpünün özellikleri ve kullanım usulü konusunda izahatlarda bulundu. Kızılkan, uygun bir zamanda sivil kuruluşlara yangın söndürme tatbikatı sunumu yapabileceklerini belirtti.

Verimli geçen toplantı, Başkan Ahmet Taş'ın Diyanet Vakfı'na, İtfaiye Daire Başkanı Kızılkan'a ve katılımcılara teşekkür etmesi ve İl Müftü Yardımcısı Yaşar Bolat'ın duası ile sona erdi.