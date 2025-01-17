Melih Eymen ilk karnesini aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan ve 3 buçuk yıl önce SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulan Melih Eymen Ceylan tedavisinin tamamlanmasının ardından okula başladı.

Melih Eymen’in anne ve babası Osman ve Fatma Ceylan çifti oğullarının sesini duyurmak için kampanya başlatmış ve Melih Eymen, Kayserili hayırseverlerin de yardımıyla 3 aylık Zolgensma gen tedavisi süreci için Dubai’ye gönderilmişti. Melih Eymen tedavi sonrasında okula başlamıştı ve bugün ilk karnesini aldı.

Karne sevincini paylaşan Melih Eymen, “Güzel ailem hepinizi çok seviyorum, bugün ilk karnemi aldım ve çok mutluyum. Notlarım çok güzel. Hepinizi öpüyorum” dedi.