Kayseri'de Heyecan Dolu Anlar: 14. Kat Penceresinde İkna Operasyonu!

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaklaşık 1 saat süren hummalı ikna çalışmaları sonucunda M.B. güvenli bir şekilde pencereden indirildi ve karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu olay, bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattı, ancak ekiplerin başarılı çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadan son buldu.