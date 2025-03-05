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Kayseri'de Heyecan Dolu Anlar: 14. Kat Penceresinde İkna Operasyonu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde nefesleri kesen bir olay yaşandı. 15 katlı bir apartmanın 14. katında, psikolojik sıkıntılar yaşadığı belirtilen M.B. adlı şahıs, pencereden dışarı sarkarak çevredekileri korkuttu. Olayın gerçekleştiği Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Mevlana 1. Cadde üzerinde kısa süreli bir panik yaşandı.

Kayseri'de Heyecan Dolu Anlar: 14. Kat Penceresinde İkna Operasyonu!

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaklaşık 1 saat süren hummalı ikna çalışmaları sonucunda M.B. güvenli bir şekilde pencereden indirildi ve karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu olay, bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattı, ancak ekiplerin başarılı çalışması sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadan son buldu.

Haber Merkezi

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