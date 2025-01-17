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Kayseri'de Karne Heyecanı: Hulusi Akar ve Protokol Öğrencilerle Buluştu

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilkokul öğrencilerinin birinci yarıyıl karne heyecanına ortak oldular.

Kayseri'de Karne Heyecanı: Hulusi Akar ve Protokol Öğrencilerle Buluştu

Hulusi Akar, 2024-25 öğretim döneminin birinci yarı yılının kazasız belasız tamamlandığını belirterek, "Karne heyecanını çocuklarımızla beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız gerçekten son derece akıllı, zeki, çalışkan. Bunlar bizim için geleceğimiz için son derece önemli. Burada gençlerimizin, vatana, memlekete, millete, bayrağa bağlı bir şekilde yetişmesi büyük önem arzetmekte. Bizim her zaman dediğimiz gibi 4-12 yaş arasındaki eğitimin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin, insanlarımızın kişiliği ve kimliği bu yıllarda şekilleniyor. O bakımdan saydığımız değerler konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin kişilik ve kimlik kazanması büyük önem arz etmekte. Bu eğitime emeği geçen herkesi en içten duygularla kutluyorum. Sağolsunlar var olsunlar." dedi.

Haber Merkezi

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