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  • Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı

Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi.

Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı
Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı
Kayseri'de olaylar dindirilemiyor, olaylarda 10 polis yaralandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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