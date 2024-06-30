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  • Kayseri Valiliğinden açıklama: Taciz olayıyla ilgili şahıs gözaltına alındı, çocuk koruma altında

Kayseri Valiliğinden açıklama: Taciz olayıyla ilgili şahıs gözaltına alındı, çocuk koruma altında

Kayseri Valiliği, bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri Valiliğinden açıklama: Taciz olayıyla ilgili şahıs gözaltına alındı, çocuk koruma altında
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valiliği, bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

Kayseri Valiliğinden açıklama: Taciz olayıyla ilgili şahıs gözaltına alındı, çocuk koruma altında
Kayseri Valiliğinden açıklama: Taciz olayıyla ilgili şahıs gözaltına alındı, çocuk koruma altında
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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