Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Kayseri'de seyir halindeki bir otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla atarken, motosiklet üzerindeki 2 kişi hafif yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağaç İşleri Mahallesi Demirciler sitesi önünde öğle saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde giden bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelen motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet takla atarken, motosiklet üzerindeki 2 kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar kameralara yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.