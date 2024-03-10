Kayseri'de Ramazan bir başka olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her akşam düzenleyecekleri Ramazan Etkinlikleri ve iki noktada kuracakları Halil İbrahim Sofrası İftar Çadırı ile On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in maneviyatını, bereketini ve sevincini yaşayacaklarını söyledi.

Ramazan etkinlikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Ramazan ayını fırsat bilerek her gün hemşehrilerimizle kucaklaşmaya özen göstereceğiz. Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Sun Fuarcılık işbirliği ile 12 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri düzenleyecek” dedi. Ramazan Etkinlikleri’nin 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşeceğini duyuran Büyükkılıç, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan program kapsamında, vatandaşlar Ramazan Ayı’nın huzurunu, bereketini, sevincini ve maneviyatını hep birlikte yaşayacak” diye konuştu.

“Etkinliklerimiz adeta bir şenlik havasında geçecek”

Başkan Büyükkılıç, etkinliklerin ilahiler ve söyleşiler ile adeta bir şenlik havasında geçeceğini belirterek, “Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri ile Kayseri ramazan bir başka güzel olacak. Teravih namazları öncesi çocuk etkinlikleri, namaz sonrası ise ilahi, konserler, söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, hediyelik eşya ve yeme-içme alanları olacak. Etkinliklerimiz adeta bir şenlik havasında geçecek. Etkinlik alanımız, soğuktan etkilenilmemesi için kapalı alanda tek parça çadır içerisinde olacak” ifadelerini kullandı.

Hunat ve Meydanda iftar çadırı

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ederek, Hunat ve Cumhuriyet Meydanı’nda iki farklı iftar çadırı kuracaklarını da söyledi. Açıklamasında, ‘buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim Sofrası’na diyeceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak iki çadır kurduk. Birisi Hunat Camii’mizin yakınında, bir diğeri de Cumhuriyet Meydanı’nda, sadece belediyenin hizmeti mantığı içerisinde, hayırseverlerimizle, katkı sağlamak isteyen kardeşlerimizle işbirliği halinde ‘buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim Sofrası’na diyeceğiz. Vatandaşlarımız, sıcak çorbalarını, yemeklerini yiyecekler” diye konuştu.