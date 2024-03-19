Milletvekili Ayşe Böhürler, sahurda öğrenci sofrasına konuk oldu

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, mükellef lüks iftar sofraları yerine sahurda kız öğrenci evine konuk olarak, onlarla beraber sahur yaptı.

Milletvekili Ayşe Böhürler, sahurda öğrenci sofrasına konuk oldu

Öğrenci evinde beraberinde getirdiği kahvaltılıklarla onlala beraber sahur yapan Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'Dün kahvaltılıklarımızı aldık, sahurda Talas’ta öğrenci kardeşlerimize misafir olduk. Sahurda misafirlik, güzel hatıralar, samimi, sıcak ve içten bir akşam demek.

Bizi misafir eden öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Onlara birer de Mustafa Kutlu kitabı hediye ettik. Güzel hikayeler biriktirsinler, ömürleri boyunca sofraları bereketli olsun.'

Haber Merkezi

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