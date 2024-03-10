Kayseri'de teravih namazının ilk durağı Battal Mescidi

Kayseri'de Ramazan'ın müjdecisi ilk teravih namazının başlangıç noktası olan Battal Mescidi, Kayseri'nin miladi 720'li yıllarda yapılan ilk mescidi olarak biliniyor.

Kayseri'de teravih namazının ilk durağı Battal Mescidi
Kayseri GündemEditör

Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazını farklı camilerde eda etme geleniğinin ilk mekanı Kayseri'de Battal Mescidi olarak biliniyor.

Şu anki Kayseri kent merkezinin 2 km güneyinde bulunan, Eski Mazaka kentinin beş tepesinden biri üzerinde bulunan Battal Mescidi, Eskişehir Bağları gecekondu önleme bölgesine, Battalgazi Mahallesinden giderken yokuşa çıkmadan önce sol tarafa Battalgazi İlkokulunun yanından çıkarken, Caferbey Sağlık Ocağının yanında bulunuyor.

Emevî, Arap İslam akıncılarının defalarca İstanbul’u fethetme maksatlı geçiş güzergahlarından biri olan Kayseri’nin bu eski yerleşim yerinde, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi’nin 14 yıllık İslam egemenliği döneminde buraya bu mescidi yaptırdığı rivayet ediliyor. Bu bakımdan Kayseri’deki İslam’ın ilk izleri bu mescitle başlıyor.

Zaman içinde defalarca restorasyon görse de son çevre düzenlemesi ile ayrı bir çehreye bürünmüş bu mescid. mescidin girişinin solunda bulunan üst türbe külahı bölümü yıkılmış ama alt sanduka bölümü yeniden düzenlenen Kırk Kızlar Türbesi, kentin Moğol istilasından kalma trajedisinin menkıbevi bir göstergesi olarak ayakta duruyor.

160 Metrekarelik iç mekan tavanı dört fil ayağı sütun üzerine inşa edilmiş. İç mekandaki mimari unsuru olan taşlarının bir çoğunda, Oğuz boylarından altı boyun işaret remzleri bulunmakta. Bu mescidin taşlarına işlenen imzaların bir çoğu da Oğuz’ların Kayı Boyuna bağlı olan ustaların imzasını taşıyor. Kemerlerde ve sütunlarda çok sayıda bu işaretlerden görmek mümkün.

Haber Merkezi
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