Kayseri'de terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Kayseri'de terörle bağlantılı 11 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 28 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4’ü FETÖ, 2’si PKK ve 5’i de DEAŞ terör örgütü olmak üzere 11 şahıs yakalandı.

Yakalanan 11 hakkında işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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