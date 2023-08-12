Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
Kayseri'de karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- 12.08.2023 15:16
- Güncelleme: 12.08.2023 15:16
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Kaza, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Alparslan Mahallesi Alpaslan tramvay durağı yanında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş otomobilin çarpmasıyla savruldu. Savrulan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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