Kayseri’de ‘Turizm Master Planı Arama Konferansı’ gerçekleşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmelerin ardından Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Kayseri Turizm Master Planı” çalışmalarına başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, turizmle ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf temsilcileri ve bilim insanlarının katılımıyla Turizm Master Planı Arama Konferansı gerçekleştirecek. Kapadokya Üniversitesi ile Kayseri’de kültür ve turizm konusunda ilgili kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere şehirdeki üniversitelerin bilim insanları da çalışmaya destek veriyor.

Gerçekleşecek arama konferansında, ‘Kış Turizmi, Gastronomi Turizmi, Macera Rekreasyonu ve Spor Turizmi, Kırsal/Eko Turizm, Tanıtım ve Pazarlama, Kültür ve İnanç Turizmi, Sağlık Turizmi, Kongre Turizmi ile Konaklama ve Seyahat işletmeleri’ ana başlıklarıyla çalışma grupları oluşturulacak.

Arama konferansının ardından ortaya konulan veriler, uzmanlarca değerlendirilerek yol haritası çizilecek. Kayseri’nin her kesiminden katılımcıların yer alacağı bu çalışmada, şehri inşa eden birikimin ve sahip olunan zenginliklerin benzersizliği ile bilimin, gereksinimlerin ve ortak aklın ürünü olarak ortaya çıkacak sonucun, şehrin geleceğine pozitif yönde katkı sağlaması ve Kayseri’nin dünyada turizmle ön plana çıkan şehirlerle aynı seviyede yer alması hedefleniyor.

Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı, Kadir Has Kongre Merkezi’nde, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

