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KayseriGross'tan Online Alışverişte Büyük İndirim Fırsatları!

Kayseri'nin ilk ve tek toptancı marketi KayseriGross, internet üzerinden hizmet veren grosscepte online alışveriş platformu ile ev, ofis ve fabrika alışverişlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor.

KayseriGross'tan Online Alışverişte Büyük İndirim Fırsatları!

Grosscepte, tüketicilere geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla hızlı ve güvenilir alışveriş imkanı sağlıyor.

Grosscepte uygulaması üzerinden yapılan alışverişlerde 1500 TL’lik  harcama yapan tüketiciler %5, 3000 TL’lik harcama yapan tüketiciler ise %10 oranında indirimden faydalanabiliyor. 

Bu cazip indirimler, alışveriş tutkunlarının bütçelerine katkı sağlayarak, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı oluyor.

KayseriGross, müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli ürünleri en hızlı şekilde adreslerine ulaştırmayı hedefliyor. 

İster evinizde, ister ofisinizde, isterse fabrikanızda ihtiyaç duyduğunuz her şeyi KayseriGross Grosscepte uygulaması ile zahmetsizce sipariş edebilir ve indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Haber Merkezi

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