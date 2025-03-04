Kayseri'de Ümmet İftarı Coşkusu Devam Ediyor!

13. Geleneksel Kayseri Ümmet İftarı, bu yıl da Ramazan boyunca her Pazartesi günü Bürüngüz Camii’nde gerçekleştirildi.

Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiği bu manevi etkinlikte, simit, hurma ve su eşliğinde iftarlar açılacak.

Organizasyon yetkilileri, ümmet bilincini artırmak ve Kayseri halkını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bu iftara herkesin davetli olduğunu belirtti. “Gelin, aynı gönül bağıyla oruçlarımızı açalım, dualarımızı birlikte edelim” mesajı ile tüm Kayseri halkını bu anlamlı sofraya davet ediyorlar.

Ramazan ayının manevi atmosferinde, kaynaşma ve dayanışma ruhunun güçlendiği bu etkinlikte, her yaştan ve kesimden insan bir araya gelerek, İslam kardeşliğinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Kayseri halkı, bu yıl da Ümmet İftarı’nda bir araya gelerek, manevi bir atmosferde iftar yapmanın huzurunu yaşıyor. Bu önemli etkinlik, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, hoşgörü ve paylaşma duygularını pekiştiriyor.