Kayseri'de vatandaştan polise jest

Kayseri'de bir grup vatandaş 'kavga var' diyerek çağırdıkları polisleri, meşale ve konfetilerle karşılayarak, Polis Haftalarını ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kayseri'de vatandaştan polise jest
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir grup vatandaş ‘kavga var’ diyerek çağırdıkları polisleri, meşale ve konfetilerle karşılayarak, Polis Haftalarını ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kayseri’de bir grup vatandaş, 8-14 Nisan Polis Haftası ve Ramazan Bayramı nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yaptı. İlk olarak vatandaşlar kavga olduğunu söyleyerek, ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliğinde görev yapan polisler vatandaşlar tarafından meşale ve konfetilerle karşılandı. ‘En büyük polis bizim polis’ sloganlarının atıldığı kutlamada; polislere pasta ikram edildi.

Kutlama sonrası açıklama yapan ve polislere çifte kutlama yapmak istediklerini söyleyen Tarık Kartal, “Polis teşkilatının yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı bizde kendilerinin Polis Haftalarını, Ramazan Bayramlarını kutlamak ve teşekkür etmek mahiyetinde böyle bir sürpriz yapmak istedik. Yanlarında olmak istedik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz. İyi ki varlar” dedi.

Kayseri'de vatandaştan polise jest
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç'tan 'çevre dostu' 18 adet yeni proje
Başkan Büyükkılıç'tan 'çevre dostu' 18 adet yeni proje
Cami imamından örnek davranış
Cami imamından örnek davranış
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yerli ve milli yardımcıları: 'Kıraç' ve 'Ertuğrul'
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yerli ve milli yardımcıları: 'Kıraç' ve 'Ertuğrul'
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Seçimden aldığımız mesaj doğrultusunda 2028 Genel Seçimleri'ne hızlıca hazırlanacağız'
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: “Seçimden aldığımız mesaj doğrultusunda 2028 Genel Seçimleri’ne hızlıca hazırlanacağız”
Drift ve egzoz denetiminde 10 araca 175 bin 944 lira ceza
Drift ve egzoz denetiminde 10 araca 175 bin 944 lira ceza
Bakan Mehmet Özhaseki: 'Kendimize çekidüzen verip gönüllerde yerimizi yeniden perçinleyeceğiz'
Bakan Mehmet Özhaseki: “Kendimize çekidüzen verip gönüllerde yerimizi yeniden perçinleyeceğiz”