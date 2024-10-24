Kayseri'deki doğa harikası bu yeri görmeyen kalmayacak

Erciyes'in eteklerini süsleyen yemyeşil Ortaseki Ormanları, sonbaharın gelmesiyle beraber yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Sararan yaprakların farklı tonlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle ortaya çıkan doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu bölgede seyir terasları, yürüyüş yolları, yağmur barınakları ve yön levhaları ile görülmeye değer cazip bir mekan doğaseverleri karşılıyor.

Dört mevsim ziyaretçilere farklı güzellkler sunan Hacılar ilçesi sınırlarında bulunan Ortaseki Ormanları, özellikle sonbahar aylarında doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsatlar sunuyor.

Doğa yürüyüşü, bitmek bilmeyen ahşap irtifa basamakları, kamp ve fotoğraf meraklıları için harika enstanteneler ortaya çıkarıyor.

Kayseri'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi olan Ortaseki Ormanları, hem Kayseri’nin hem de ülkemizin değerli doğa alanlarından biri. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam eden bu eşsiz manzara, hem doğa sporları hem de fotoğrafçılık açısından büyük ilgi görüyor.

Doğayla iç içe eşsiz manzaranın gölgesinde vakit geçirmek isteyenler, bu bölgenin sunduğu güzellikleri keşfederek unutulmaz hatıralar biriktiriyor.