Kayseri'den ikinci Genel Başkan: Mahmut Arıkan

Türk siyasi tarihinde birçok politikacı yetiştirmiş Kayseri'den ikinci kez bir siysetçi parti genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve birçok milletvekiliyle Türk siyasi tarihine damga vurmuş politikacılar yetiştiren Kayseri, Saadet Partisi Genel Başkanı olan Mahmut Arıkan dışında bir siyasetçiyi daha parti genel başkanı olarak görmüştü.

CHP'nin ortanın solu politikasına karşı çıkıp, 1967 yılında ılımlı sağ muhafakazar çizgide 47 arkadaşıyla beraber CHP'den koparak, Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin kuran ve kurduğu partisinin Genel Başkanlığı'nı yapan Prof. Dr. Turhan Fevzioğlu, Kayseri'nin Genel Başkanlık kürüsünde gördüğü ilk siyasetçiydi. 12 Eylül darbesiyle kapanıncaya kadar, Meclise girmeyi başarmış , 1973 yılında Milliyetçi Güven Partisi ile birleşerek, Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Genel Başkanlığını da yürütmüş olan Turhan Fevzioğlu, Süleyman Demirel'in Başbakan olduğu I. Milli Cephe Hükümeti içinde yer almış ve başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Mahmut Arıkan

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İnşaat mühendisi, siyasetçi, 28. Dönem Saadet Partisi Kayseri milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı

Erciyes Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği eğitimi aldı. Müteahhitlik ve serbest ticaretle uğraşmakta.

Arıkan, siyasi kariyerinin yanı sıra iş dünyasında da aktif bir profil çizmiştir. Girişimcilik ve yöneticilik deneyimleri sayesinde hem yerel hem de ulusal düzeyde iş dünyasında saygın bir yere sahiptir. Bu tecrübelerini siyaset sahnesine taşıyarak partinin ekonomik politikalarının oluşturulmasında katkı sunmuştur.

2024 yılında Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlık görevine seçilen Mahmut Arıkan, Milli Görüş geleneğini ve parti misyonunu sürdürme kararlılığıyla ön plana çıkmaktadır. İslam dünyasının ve Türkiye’nin mevcut meselelerine yönelik çözüm önerileri, toplumsal adaleti savunan yaklaşımları ve uzlaşmacı üslubu ile geniş bir kesimin takdirini toplamaktadır.

MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere katılan Mahmut Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı. Saadet Partisi kurulduğundan beri partide siyasi faaliyetlerde bulundu. Sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde CHP ortak listesinden girdeiği seçimi kazanarak, Kayseri milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Saadet Partisi Genel Başkanlığı emanetini Temel Karamollaoğlu'ndan devraldı.

Evli olup 3 çocuk babasıdır.

Turhan Feyzioğlu

1922 Yılında Kayseri'de doğdu. İlköğretimini Kayseri'de, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de anayasa hukuku alanında doktora yaptı ve 1955 yılında Türkiye'nin en genç profesörü unvanını aldı. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dekan oldu. Fakültenin yayını olan "Forum" dergisindeki yazıları nedeniyle iktidardaki Demokrat Parti ile çatıştı ve hakkında kovuşturma açılınca üniversiteden istifa etti.

Siyasi yaşamı

Bir süre sonra CHP'den politikaya atıldı. 1957 yılında Sivas'tan milletvekili seçildi. 27 Mayıs Darbesi'nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçildi. Kurucu Mecliste Üniversite Temsilcisi (6 Ocak 1961 - 15 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. 1961 yılındaki seçimlerde Kayseri milletvekili olarak yine meclise girdi ve II. Gürsel kabinesinde millî eğitim bakanlığı ve ilk koalisyon hükûmetinde devlet bakanlığı ile başbakan yardımcılığı yaptı.

CHP'den ayrılana kadar gelecek genel başkan olarak görülüyordu. Ancak Bülent Ecevit'in güçlü çıkışı ve CHP'nin Ortanın Solu sloganını benimsemesi üzerine partideki genel sekreterlik görevinden istifa etti. 47 milletvekili ve senatörle birlikte CHP'den ayrılarak Güven Partisi'ni kurdu. Sonradan, Cumhuriyetçi Parti ile Güven Partisi'ni birleştirerek Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin başına geçti ve 12 Eylül 1980 Darbesi'ne kadar bu partinin genel başkanlığını yürüttü.

1975 yılında Demirel'in başbakanlığındaki I. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde ve 1978 yılında kurulan Ecevit Hükümeti'nde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini birlikte üstlendi. Süleyman Demirel'in 1979 yılında kurduğu azınlık hükûmetini dışarıdan destekledi. 1981 yılında aktif siyasetten çekildi.

12 Eylül darbesi sonrası tüm partiler kapatıldı. Darbe yönetimi, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nu başbakan yapmaya karar verdi. Fakat kabineyi kuramadığı ve MGK üyeleri ile anlaşmazlık yaşadığı için teklifi iade etti.

66 yaşında (24 Mart 1988) kalp krizinden öldü. Leyla Cıngıllıoğlu Feyzioğlu ile evliydi. Çift çocukları olmayınca Saide Buçukoğlu (1950-1969)'nu evlatlık edindi. Saide ise ailenin şoförü Mehmet Buçukoğlu ile evlendi. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı ve Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun dedesidir.