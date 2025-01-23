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  • Kazım Karabekir'de 36 adet daire ve 3 adet dükkan için ihale yapıldı

Kazım Karabekir'de 36 adet daire ve 3 adet dükkan için ihale yapıldı

Kayseri'nin cazibe merkezlerinden birisi olacak olan Kazım Karabekir Mahallesi, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yapılan yeni yatırımlar ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Kazım Karabekir'de 36 adet daire ve 3 adet dükkan için ihale yapıldı

Bu kapsamda 36 adet daire ve 3 adet dükkândan oluşan 1 blok için Melikgazi Belediyesi’nde ihale gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapılan nitelikli ve modern kentsel dönüşüm çalışmaları ile büyük bir alanda dönüşüm yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde birçok mahallemizde başarılı bir şekilde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dar sokaklar, sağlıksız yapılar ve ömrünü tamamlamış risk teşkil eden binalar belediyemizin yapmış olduğu kentsel dönüşüm projeleri ile daha konforlu, güvenli ve modern bir hale geliyor. Kazım Karabekir Mahallemizin 2. etabı için ihalelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Yine bu kapsamda 36 adet daire ve 3 adet dükkândan oluşan 1 blok için ihalemizi gerçekleştirdik. Mahallemizde dönüşümle birlikte aynı zamanda sosyal dönüşümü de hayata geçiriyoruz. İlçemizi daha da güzelleştirmek ve Melikgazi'mize değer katmak için kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. İhalenin ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını temenni ediyor, ihaleyi kazanan firmamızı tebrik ediyorum." dedi.

Haber Merkezi

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