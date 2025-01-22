Kayseri Enerji Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı

Atlas Fuar tarafından 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Enerji Fuarı, OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Enerji, GES, elektrikli araçlar, sarj istasyonları ve otomobiller fuarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun ve firma yetkilileri katıldı. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Belediyelerin en büyük gider kalemi enerji. Bu nedenle enerji üreten arkadaşlarımızın rehberliklerine son derece ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyemizin sadece güneş enerjisinden değil rüzgar enerjisinden de istifade etmek adına türbinler kurduğu malum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİK FATURASINDAN KURTULACAK OLAN KİŞİLER BU ALANI GEZMELİ”

Fuar hakkında bilgiler veren Atlas Fuar Yetkilisi Fevzi Atasagun ise şöyle konuştu; “Fuarımızda Enerji, GES, elektrikli araçlar, sarj istasyonları ve otomobiller bölümünden oluşuyor. Yoğun bir ilgi var, 12 ülkeden ziyaretçi var. Gelenlerin hepsi alım heyeti. Anadolu’nun ortasında güzel bir fuar alanımız var. Bu fuar alanını güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerimiz gelecek. Çatısına GES kuracak kişiler, elektrik faturasından kurtulacak olan kişilerin, sarj istasyonu kuracak olan kişilerin bu alanı mutlaka gezmesini istiyoruz. Sabah 10.00 akşam 20.00’a kadar fuarımız açık olacak.”