Başkan Yalçın, 'Yurt dışından aldığımız ürünleri artık Kayserili firmalar üretiyor'

Atlas Fuar tarafından 22-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri Enerji Fuarı, OSB Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Farklı firmaların yer aldığı Enerji Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da fuara ilgi duyan vatandaşlarla buluşacak.

Enerjinin önemli bir etken olduğunu ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bu fuarda çok iyi rehberlik yapılacak bir donanım var. Belediyelerin en büyük gider kalemi enerjidir bir parkta suyun temin edilmesinden dağıtımına kadar ya da ulaşımda her türlü enerji kullanılıyor. Hayat artık elektiriksiz olmuyor ama bu elektiriği meydana getirecek ya da tasarruflu bir şekilde kullanmaya sevk edecek cihazları burada gördüm çok mutlu oldum katılanlara teşekkür ediyorum fuar güzel olmuş. Burada yapılan önemli bir fuar önümüzdeki süreçte birçok fuar olacak. Fuarların birçok güzelliği var bir kere ürünleri görme fırsatı buluyorsunuz. Ya da ürünlerin tamamlayıcılığı konusunda hepsini bir arada görme fırsatı yakalıyorsunuz. Bizim yurt dışından aldığımız pahalı ürünleri bugün burada Kayseri’li firmalar tarafından üretildiğini ve çok da ekonomik olarak elde edilmeye müsait olduğunu görünce çok seviniyoruz” şeklinde konuştu.