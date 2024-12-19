Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği'nden Suriyeli mültecilere ve asgari ücret tespitine çağrı

Taş, 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı'ndan kaçan milyonlarca Suriyelinin ülkemize sığındığını belirterek, bu insanların Türkiye'nin dört bir yanında hayata tutunmak için çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. Belediye, insani yardım kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle ayakta kalan Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönme özlemi içinde olduklarını ifade etti.

Beşar Esed yönetiminin Şam'ın düşmesiyle sona erdiği halk ayaklanmasının ardından, birçok Suriyeli mülteci ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Kayseri gönüllü kültür kuruluşları olarak, İçişleri Bakanlığı'ndan ülkelerine dönmek isteyen mültecilere yol izni kolaylıkları sağlanmasını, Kayseri Valiliği'nden güvenli dönüş ortamının temin edilmesini, belediyelerden ise taşınma desteği verilmesini talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, sivil kurumlardan ülkelerine dönen mültecilere ayni yardım ve helalleşme programları düzenlenmesi istendi.

Taş, yıllardır Kayseri'de yaşayan Suriyeli muhacirlerin hayırsever vatandaşlar tarafından helalleşerek uğurlanmasının önemine de vurgu yaptı. Bu taleplerin karşılık bulması halinde, Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin mümkün olacağını ifade etti.

Açıklamasında, geçim sıkıntısı konusuna da değinen Taş, pandemi döneminden bu yana artan pahalılık ve kira fiyatlarının dar gelirli kesimi olumsuz etkilediğini belirtti. Hükümetten yeni asgari ücretin dar gelirli vatandaşları rahatlatacak seviyede belirlenmesini, kira artışlarının enflasyon oranının üzerine çıkmaması için sıkı denetimler yapılmasını talep etti.

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği, bu çağrıların dikkate alınarak, Suriyeli mültecilerin ve dar gelirli vatandaşların sorunlarının çözülmesini beklediklerini ifade etti.