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Kayseri Havalimanı Şubat 2025'te 178,240 yolcuya hizmet sundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Kayseri Havalimanı'nın 2025 yılı Şubat ayı hava yolu istatistiklerini paylaştı.

Kayseri Havalimanı Şubat 2025'te 178,240 yolcuya hizmet sundu

Verilere göre, Kayseri'deki havalimanı, Şubat ayında toplamda 178,240 yolcuya hizmet sundu. Bu rakam, iç hatlarda 137,515 ve dış hatlarda 40,725 yolcu olarak kaydedildi.

Ayrıca, aynı dönemde Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak sayısı 1,191 olarak belirlendi. Bu sayının 933'ü iç hatlardan, 258'i dış hatlardan oluşuyor. Yük trafiği ise 2,090 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ve Şubat aylarını kapsayan iki aylık dönemde toplam yolcu sayısı 384,591 olarak kaydedilmişken, uçak trafiği 2,598, yük trafiği ise 4,379 ton oldu.

Bu artışlar, Kayseri'nin hava trafiğindeki hareketliliğin ve kent ekonomisinin canlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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