Büyükkılıç: 'İstiklal Marşı, Türk Milletinin bağımsızlık mührüdür'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 104. yıl dönümü mesajında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ederek, bağımsızlık ve özgürlük ateşinin hiçbir zaman sönmeyeceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Şairi Akif’in kaleminden dökülen eşsiz dizelerin, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “O tarihten bu yana topyekûn bir milletin kalbinde atan eşsiz dizeler, Türk milletinin ilelebet sürecek bağımsızlığının mührüdür” dedi.

İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu belirten Büyükkılıç, “İstiklal Marşı’mız, bir kahramanlık destanının yazıldığı o günlerin ruhunu ilmek ilmek işlemiş, o gün ecdadımıza azim ve güç vermiş, o günden bugüne de her birimizin çocukken mısra mısra ezberlediği ve kalbine nakşettiği bir hazinedir. Vatan, millet, bayrak ve iman aşkıyla kazanılan o büyük zaferin tanıklarından, o dönemde de kalemiyle ve azmiyle mücadeleye omuz veren İstiklal Şairi’miz ve mütefekkirimiz Mehmet Akif Ersoy, bağımsızlık mücadelemizin neferi olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabul ediliş yıl dönümlerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Mehmet Akif Ersoy’un ve İstiklal Marşı’nın anlaşılması ve bu değerlerin öneminin farkındalığının arttırılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin imza attığı özel etkinliklerle Milli Marşın anlam ve öneminin idrak edilmesine katkı sunduklarını ifade eden Büyükkılıç, KAYMEK tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü yıl dönümü kapsamında ‘İstikbal İstiklale Ses Veriyor’ sloganıyla üçüncüsü düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nın çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İstiklal Marşı ruhunu yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak adına gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Geleceğimiz olan siz gençler sayesinde İstiklal Marşı ruhu daima yaşayacak ve bu topraklar daima ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kalacak. Sizlere güvenimiz tam, desteğimiz sonsuzdur” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, İstiklal Şairi’ni rahmetle yâd ederek, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bağımsızlık mücadelemizi insanın içini titreten dizeleriyle taçlandıran Mehmet Akif, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyerek, dizelerini kahraman milletimize hediye etmiştir. Mücadele, azim ve kararlılığın vücut bulduğu Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi İstiklal Marşı’mızın kabulü yıl dönümü vesilesi ile rahmet, minnet, saygı ve özlemle yâd ediyorum.”