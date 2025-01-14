Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi

Kayseri Kent Konseyi, Turizm Çalışma Grubu toplantısında Kayseri’nin turizm potansiyelini değerlendirdi. Toplantının ana gündemi, şehrin turizm altyapısı ve Erciyes Kayak Merkezi’nin daha verimli hale getirilmesi oldu.

Bu kapsamda Turizm Çalışma Grubu toplantısına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katılarak, kent turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ı da ziyaret etti. Ziyaretlerde Kayseri Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.