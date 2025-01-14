  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi

Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde çalışmalarına devam eden Kayseri Kent Konseyi, kent turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi'ni gündemine alarak Kayseri protokolünün de katılımıyla turizm adına bir toplantı gerçekleştirdi.

Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi

Kayseri Kent Konseyi, Turizm Çalışma Grubu toplantısında Kayseri’nin turizm potansiyelini değerlendirdi. Toplantının ana gündemi, şehrin turizm altyapısı ve Erciyes Kayak Merkezi’nin daha verimli hale getirilmesi oldu.
Bu kapsamda Turizm Çalışma Grubu toplantısına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katılarak, kent turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’ı da ziyaret etti. Ziyaretlerde Kayseri Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Melikgazi'de 2025 yılına damga vuracak projeler
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar'ı Ağırladı
Başkan Büyükkılıç, Altın Madalyalı Öğrenci Bergüzar’ı Ağırladı
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Silahla yaralama suçundan yargılanan şahsa 2 ayrı suçtan ceza
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Kent Konseyi, turizm için protokol ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!