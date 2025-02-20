Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu

Türk Kızılayı, Kayseri'de yeni tesislerinin açılışını 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirecek.

Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu

Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan Kayseri İl Merkezi Binası'nda yapılacak törenle aynı zamanda Kayseri'nin farklı yerlerindeki Kızılay hizmet noktalarının açılışı yapılacak.

Açılışı yapılacak tesisler arasında Melikgazi Şube ve Kızılay Butik, Kocasinan Şube ve Kızılay Butik, Ok Burcu Gönüllü Merkezi, Mobil Aşevi, Mobil Fırın ve Kan Bağış Noktası yer alıyor.

Türk Kızılay yetkilileri, 1868’den bu yana insanlığın ortak değerlerini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, yeni tesislerin Kayseri’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve toplumsal refahı artırmayı hedeflediğini vurguladılar. Yetkililer, her bir tesisin milletin merhamet ve dayanışma duygularının somut bir ifadesi olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, yeni tesislerin açılışıyla birlikte daha fazla gönüllüyle daha çok insana ulaşmayı ve daha güçlü bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor. Açılış törenine katılacak davetliler, bu anlamlı günde bir arada olmanın gururunu yaşayacak.

Türk Kızılay’ın yeni tesisleri, Kayseri’nin sosyal ve insani yardımlar alanındaki ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı'nda trafik güvenliğini anlattı
Jandarma Trafik Timleri, Tarım Fuarı’nda trafik güvenliğini anlattı
Kayseri Tarım Fuarı Büyük İlgiyle Açıldı
Kayseri Tarım Fuarı Büyük İlgiyle Açıldı
Başkan Güneş: 'Üretmek, savunma sanayi kadar önemli'
Başkan Güneş: “Üretmek, savunma sanayi kadar önemli”
Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu
Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu
Başkan Şahin: 'Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır'
Başkan Şahin: “Ramazan kolisinin satışı yasalara aykırıdır”
Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki: İşçilerin Haklarını Ödeyin!
Saadet Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Tepki: İşçilerin Haklarını Ödeyin!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!