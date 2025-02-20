Kayseri Kızılay'da Toplu Açılış Coşkusu

Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan Kayseri İl Merkezi Binası'nda yapılacak törenle aynı zamanda Kayseri'nin farklı yerlerindeki Kızılay hizmet noktalarının açılışı yapılacak.

Açılışı yapılacak tesisler arasında Melikgazi Şube ve Kızılay Butik, Kocasinan Şube ve Kızılay Butik, Ok Burcu Gönüllü Merkezi, Mobil Aşevi, Mobil Fırın ve Kan Bağış Noktası yer alıyor.

Türk Kızılay yetkilileri, 1868’den bu yana insanlığın ortak değerlerini korumak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, yeni tesislerin Kayseri’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve toplumsal refahı artırmayı hedeflediğini vurguladılar. Yetkililer, her bir tesisin milletin merhamet ve dayanışma duygularının somut bir ifadesi olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, yeni tesislerin açılışıyla birlikte daha fazla gönüllüyle daha çok insana ulaşmayı ve daha güçlü bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor. Açılış törenine katılacak davetliler, bu anlamlı günde bir arada olmanın gururunu yaşayacak.

Türk Kızılay’ın yeni tesisleri, Kayseri’nin sosyal ve insani yardımlar alanındaki ihtiyacını karşılayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.