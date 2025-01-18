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  • Kayseri Muaythai İl Temsilciliği'ne yeniden Fatih Kağan Ulu getirildi

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği'ne yeniden Fatih Kağan Ulu getirildi

Muaythai İl Temsilcisi olarak uzun yıllar görev yapan Fatih Kaan Ulu, yeniden bu göreve getirildi.

Kayseri Muaythai İl Temsilciliği'ne yeniden Fatih Kağan Ulu getirildi

Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilciliği olarak görev yapan Fatih Kağan Ulu, yeniden bu göreve getirildi. Görev süresi uzatılan Ulu açıklamasında, “Kayseri’de muaythai sporunda yıllardır yakaladığımız başarı ivmesini, sistemli bir şekilde artırarak devam ettireceğiz. Yeni dönemde de sporla beraber sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık vererek Muaythai sporunun Kayseri'de geniş kitlelere yayılması için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı

Haber Merkezi

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