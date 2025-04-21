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Mektep Melikgazi Öğrencileri'nin tiyatrosu beğeni topladı

Melikgazi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Anton Çehov'un kaleminden 'Çehovatör' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Mektep Melikgazi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı tiyatro oyunu vatandaşlara keyifli bir gün yaşattı.

Mektep Melikgazi Öğrencileri'nin tiyatrosu beğeni topladı

Yaz aylarının yaklaşması ile kültür-sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Bunların yanında ilçemizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak programlar yapmayı da önemsiyoruz. Gençlerimizi sanatla buluşturmak, onların yeteneklerini desteklemek bizler için çok kıymetli. Tiyatro, hem kişisel gelişim hem de toplumsal bilinç açısından önem taşıyor. Gençlerimizi kültürel faaliyetlerde görmek bizleri umutlandırıyor. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda Mektep Melikgazi öğrencilerimizin oynadığı Anton Çehov’un kaleminden ‘Çehovatör’ isimli tiyatro oyunu dört ayrı hikâyeyi anlattı. İzleyiciler sık sık alkışlarıyla oyunculara destek verirken Mektep Melikgazi'nin yetenekli oyuncuları da tüm hünerlerini bu oyunda sergiledi. Oyuncularımızı tebrik ediyor bu güzel oyun için de kendilerine teşekkür ediyorum. Melikgazi'mizde sergi, sinema, konser, tiyatro, söyleşi gibi etkinlikler yapmaya ve kültürel programları desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Haber Merkezi

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