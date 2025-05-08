Kayseri'nin Bisiklet İçin En Uygun Şehir Ama Tecritli Bisiklet Yolları Hâlâ Büyük Eksiklik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Askeri Hastane Caddesi’ni bağlayan 2 bin 100 metre uzunluğundaki yeni bisiklet yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ancak, şehirdeki mevcut bisiklet altyapısının, kapsamlı ve tecritli olmaktan uzak olması, bisiklet kullanıcılarının güvenliğini ve konforunu sorgulatan önemli bir mesele olarak öne çıkıyor.

Başkan Büyükkılıç, şehri bisiklet dostu yapma konusunda kararlı olduklarını vurgularken, yeni yollarla birlikte bisiklet kullanımını artırmayı amaçladıklarını söylüyor. Ancak, bu araçların güvenli ve tecritli hale getirilmesi, Kayseri’nin gerçekten bisiklet için en elverişli şehir olmasını sağlayacak ana unsurlardan biri olarak görülüyor.

Bu noktada, şehirdeki mevcut altyapıdaki eksiklikler ve gelişim alanları daha fazla gündeme getirilmeli. Kayseri’nin potansiyeline uygun sürdürülebilir ve güvenli tecritli bisiklet yolları projeleriyle, şehir gerçekten bisiklet için ideal bir alan haline dönüşebilir.