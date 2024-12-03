Kayseri'nin o bölgesi eksi 22.7 ile Türkiye'de rekora koşuyor
Bir haftayı aşkın bir zamandır, Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Kayseri'nin bir bölgesi Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesi oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde Türkiye’nin en soğuk ikinci bölgesi-22,7 ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye’nin en soğuk ikinci bölgesi Kayseri oldu. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyünde hava sıcaklığı - 22,7 olarak ölçüldü. En soğuk bölgesi ise 23,2 ile Sivas’ın Altınyayla ilçesi olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının bir süre mevsim normallerinin altında devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü ise; Kayseri’de meydana gelebilecek don olaylarına karşı vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı. Öte yandan Kayseri’de en soğuk diğer yerler ise şöyle;
Tomarza - 20.7, Sarız - 16.7, Akkışla - 16.6, Bünyan - 13.7, Talas Kamber Köyü - 12.9, Sarıoğlan - 11.9, Özvatan - 10.7.