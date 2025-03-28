Kayseri'nin son teravih durağı: Org. Hulusi Akar Camii

Kayseri Şehir mezarlığı ana girişine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii 2019 yılında ibadete açıldı.

Şehir merkezinde sadece Hunat, Camikebir ve nadiren de Kalemkırdı Mescidinde kılınan cenaze namazlarından neredeyse tamamı bu camiye taşınarak, şehir trafiğinden biraz olsun kurtulunmuş olunuyor. Bu muazzam cenaze cami projesini hayata geçiren önceki kısa dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de hakkını vermek lazım.

Genel Kurmay Başkanlığı ve emeklilik sonrasında Savunma Bakanlığı yapan Hulusi Akar’ın katkılarıyla onun adına yapılan bu camii, kentte yapılan modern mimari çizgideki ender camilerden biri.

Özellikle Cumhuriyet döneminde yapılan kubbeli ve yuvarlak minareli birkaç şerefeli klasik Osmanlı mimari taklidi camilerin dışında, farklı ve özgün bir mimari tasarımı bu camide görmek mümkün.

Mimari bir yenilik ve farklı bir estetik çizgi arayışının ortaya çıkardığı bu camii, tamamen modern yapı malzemeleri kullanılarak yapılmış. İç tezyinat ve tefrişatında da alabildiğine modern bir çizgi yansıtılmış.

Mdf, sunta, ahşap, alüminyum, cam ve mika gibi sert malzemeleri kolayca istenilen ölçülerde kesebilen bilgisayarlı lazer kesim teknolojisinden çokca istifade edilmiş olan camide, bilgisayar tasarımcısı ve iç mimarın dışında ‘el emeği göz nuru’ diyebileceğimiz klasik işçilikli hiçbir öge bulunmamakta.

İran ve Horasan bölgesinde yaygın bulunan görkemli sivri tol giriş kapısının bir modeli olan giriş kapısının her iki yanında düz blok birer minaresi bulunan camii çok sayıda yerden tavana kadar uzunluktaki pencerelerle aydınlatılıyor.

Kubbesinden, mihrap içinden kapı ile geçilebilen minber ve kürsüsüne kadar, dış duvarlarından düz kalıp iki minaresine kadar tüm unsurlarda teknolojik ve modern bir çizgi tercih edilmiş.

Bu yönüyle alışageldiğimizin dışında, klasik emek yoğun bir zenaat göze batmasa da, kullanılan malzeme, bu malzemeler üzerindeki desenler ve harika renk uyumuna hayran bırakan bir tefrişat, caminin ‘sentetik’ yönünün önüne geçebilmiş durumda.

Yaklaşık 400 metrekarelik kare planlı iç mekanda 700 kişi namaz kılabiliyor.

İbadete açıldığı günden bu güne kadar, görevli imam hatiplerin kıraat ve tilavetindeki harikulade çekicilik, şehirde marka değeri oluşturan bir cami konumuna getirdi bu camiyi.

Ramazan boyunca teravih ziyaretlerine mazhar olan camilerden sonuncusu olan, mezarlık girişindeki bir camide ‘son durak kara toprak’ diyerek son teravihler kılınıyor.

Hınca hınç camiyi dolduran erkekli kadınlı bu kalabalığın büyük bölümü başka mahallelerden gelerek bu camiyi tercih edenlerden oluşuyor. Orta yaş üstü yoğunluklu cemaatte, çocukların sayısı gençlerden daha fazla göze batıyor. Camileri şenlendiren çocuk sesleri ayrı bir renklilik katıyor bu camiye.

Her gün onlarca cenazenin namazını kıldırıp tekbirini getiren İmam Hatiplerin ortaklaşa kıldırdıkları teravih namazına iştirak eden cemaat, yaşarken hocaların muhteşem kıraatine tanık olmanın itminanı yaşıyorlar.