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Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kayseri'nin kültürel dokusuna büyük katkı sağlayacak olan İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatı tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan 6 bin 100 metrekarelik devasa kütüphane, yakın zamanda hizmete açılacak.

Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen İl Halk Kütüphanesi, şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlayacak. Kütüphane, gençlerin eğitim hayatına ve kültürel gelişimlerine destek olacak şekilde planlandı.

Modern Donanım ve Geniş Alan

Kütüphane, modern donanımları ve geniş alanlarıyla dikkat çekiyor. 3 katlı kütüphanede, malzeme deposu, cep sineması, sergi salonu, konferans salonu, çalışma salonları, çocuk kitaplığı, etkinlik alanları, kafeterya, internet salonu ve daha birçok bölüm yer alıyor.

Eğitim ve Kültürün Adresi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre değer katacak projelerle gençlerin fiziki ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın donanım desteğiyle hizmete sunulacak ve Kayseri'nin kültürel altyapısını güçlendirecek.

Kapsamlı Hizmetler

Kütüphane, ücretsiz çay, çorba, internet hizmetleri gibi çeşitli olanaklar sunacak. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin merkez kütüphanesi 24 saat hizmet verecek şekilde planlandı. Mevcut kütüphane, yeni yapıya taşınarak daha kapsamlı hizmet sunacak.

Tamamlanma ve Açılış

Kütüphanenin inşaatı tamamlandı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, binanın iç mekânını donatmak ve düzenlemek üzere çalışmalara başladı. Yeni kütüphane, Kayseri’nin eğitim ve kültür hayatına değer katarken, şehri bir kültürel cazibe merkezi haline getirecek.

Kayseri, bu devasa kütüphanesi ile kültürel ve eğitim alanında önemli bir adım daha atmış oldu. Yeni kütüphane, şehrin yeni kültür ikonu olmaya aday.

Haber Merkezi

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