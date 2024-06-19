Kayseri Park'ta yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri Park'ta yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nin çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nin çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Park'ta yangın
Kayseri Park'ta yangın
Kayseri Park'ta yangın
Kayseri Park'ta yangın
Kayseri Park'ta yangın
İHA
Kayseri Gündem

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