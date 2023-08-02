Kayseri polisinden dilencilik yapan çocuklara gerçekleştirilen denetimde 24 aileye cezai işlem

 Kayseri'de kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde satıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik düzenlenen denetimde 24 aileye cezai işlem yapıldı

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  • 02.08.2023 12:08
  • Güncelleme: 02.08.2023 12:08
Kayseri polisinden dilencilik yapan çocuklara gerçekleştirilen denetimde 24 aileye cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyet raporu açıklandı. Böylece ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 24 aileye Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan; 31 kişiye ise Kabahatler Kanunun 33. maddesinden işlem yapıldı. 
Öte yandan kent merkezinde bulunan park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerde yapılan 44 farklı ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamasında’ ise bin 665 kişi sorgulandı, aranması olan 22 kişi yakalandı. 31’i internet ve playstation salonu olmak üzere 173 umuma açık işyeri, park bahçe ve metruk binalar da kontrol edildi.

1ha

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