Kayseri Şeker'de 10 Milyon Dolarlık Şaibeli 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'

Demir’in yaptığı açıklamada, sigorta poliçesinin çiftçilerin sağlık hizmeti alamadığı bir ortamda düzenlenmiş olmasının dikkat çektiği vurgulanırken, "Pancar çiftçisi Bağkur primlerini ödeyemezken, Kayseri Şeker yöneticileri kendilerini böyle yüksek bir poliçeyle koruma altına alıyor. Bu, çiftçilere yapılan açık bir haksızlıktır" ifadelerine yer verildi.

Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın, yöneticilerin görevleri sırasında yapacakları hatalardan dolayı karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı bir güvence sağladığını belirten Demir, “Bu poliçenin Kayseri Şeker’in gelirlerinden karşılanması, çiftçilerin sırtına ek bir yük olarak biniyor. Çiftçilerimiz zor günler geçirirken, yöneticilerin neden böyle bir sigortaya ihtiyaç duyduğunu anlamak mümkün değil” dedi.

Demir, çiftçilerin borçları yüzünden icra takipleriyle boğuştuğu bir ortamda, yöneticilerin böyle bir uygulamaya başvurmasının ne anlama geldiğini sorgulayarak, “Kayseri Şeker yöneticileri bu sigorta ile kendilerini koruma altına alırken, çiftçileri mağdur etmeye devam ediyorlar. Bu durum, sadece bir korku değil, aynı zamanda etik bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Demir, Kayseri Şeker’in üst düzey yöneticilerine sağlanan ayrıcalıkların, çiftçilerin içinde bulunduğu zor şartlarla kıyaslandığında son derece adaletsiz bir tablo ortaya koyduğunu da vurguladı.

Sonuç olarak, Ömer Demir’in açıklamaları, Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi ve çiftçiler arasındaki gerginliğin artmasına neden olurken, kamuoyunun bu konudaki duyarlılığının da ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.