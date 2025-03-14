'Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.: Borç ve Zarar Alarm Veriyor'

Fabrikanın ödenen faiz miktarının da kayda değer olduğunu belirten Demir, “Ödenen faiz 2.245.717.702 TL olarak gerçekleşmiştir ve bu durum işletmenin sürdürülebilirliği açısından son derece endişe vericidir” dedi.

Demir ayrıca, şirketin öz kaynaklarındaki azalışın da dikkat çekici olduğunu vurgulayarak “3.312.497.909 TL’lik bir azalma yaşanmıştır ki bu da bize şirketin mali yapısının ne denli kötüleştiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Çiftçilere fahiş fiyatlarla satılan mazot, gübre ve tohumun bile Kayseri Şeker Fabrikası’nın borcuna çare olmadığını dile getiren Demir, “Borcu yapan şirketin ceremesini çeken yine çiftçi olmuştur” diyerek mevcut yönetim anlayışının yetersiz olduğunu ifade etti.

Ömer Demir, göreve gelmeleri halinde Kayseri Şeker Fabrikası’nın bozulan finansal yapısını düzeltmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti ve “Bizim yönetimimizde hem şirket hem de çiftçi borçtan kurtulacaktır” dedi.

“En büyük projemiz ve önceliğimiz borcu bitirmektir” diyen Demir, Kayseri şekerinin geleceği için güçlü bir mali yapı oluşturma sözü verdiğini sözlerine ekledi.

