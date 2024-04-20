Kayseri Serbest Bölge, hizmetlerle yeni yatırımcıların gözdesi oldu

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; yeni yatırım ve projelerle gücüne güç katan Kayseri Serbest Bölge’de hayata geçirilen projeler hakkında Bölge’de faaliyet gösteren firmalara tanıtım toplantısı ve görsel sunum yaptı sonrasında sahada devam eden çalışmaları inceledi.

Serbest Bölge’nin daha cazip hale gelmesi için yatırımlara devam edeceklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu; “Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte Kayseri Serbest Bölge’de muazzam çalışmalar yapıyoruz. Altyapı çalışmaları ve üst yapı çalışmaları sanayiciler için son derece önemli. Kayseri Serbest Bölgemiz yeni yatırımlar, projeler ve sanayicilerimizin desteği ile büyümeye devam edecek. Serbest Bölge’de alt yapıya önem verdik. Doğalgaz, yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon, atık su arıtma tesisinin büyümesi gibi çalışmalar yaptık. Serbest Bölge tarihinde yapılmış en büyük iş olarak Bölge’nin tüm yollarını açtık. 50.000 kamyonu geçen malzeme getirerek, Serbest Bölge’de imar planında bulunan tüm 20-30 metre genişliğindeki yolları doldurduk ve bütün yollar açılmış oldu. Şuanda 300 bin metrekare alanda kilitli parke yol yapıyoruz. Yeni peyzaj çalışması yapacağız. Arıtma tesisimiz bitti, trafolar bitti. Yani burada yapılacakken büyük işleri bitirmiş olduk. 8 megavatlık GES kurduk artık gelir de elde etmeye başladık. 45 bin metrekare kiralanabilir hangarlar yaptık. Gümrük giriş kapısını tamamen yeniledik daha nitelikli ve işlevsel, Kayseri’ye yakışır hale getirdik. Serbest Bölge yaptığımız yeni çalışmalarla çok daha cazip hale geldi. Ayrıca daha nitelikli firmaların yatırım yaptığı yer oldu. 40 civarında bitmiş veya üretime geçmek üzere olan firma var. Bu da Kayseri’ye büyük bir katma değer. Hem istihdam hem yatırım açısından çok büyük bir yatırım demek. Şuanda yeşil üretime geçiyoruz. Burayı yeşil serbest bölge yaparsak, çok daha iyi bir konuma gelecek. Kayseri Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.