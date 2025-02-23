Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: İnşallah Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışı sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Takımımıza katılan değerler sonucunda yönetimimizin üstün başarıları var. Futbolcularımız çok formdalar, çok dinamikler. Hocamızın kan değişimi büyük bir moral oldu. Sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz. Toplumda yaşadıklarımıza, geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin” diye belirtti. Futbolculara olan borçların ödendiğinin hatırlatılması üzerine Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, “Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamalıyız. Bunlar moral motivasyon olarak etkiliyor. Biz sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Onlar da karşılığını sahada veriyorlar” dedi.