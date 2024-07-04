Kayseri U11 Ligi'nde final Cumartesi günü

2023-2024 sezonu Kayseri Süleyman Özçınar U11 Ligi'nde finale kalan takımlar belli oldu. Finalde Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaşacak.

Kayseri U11 Ligi'nde final Cumartesi günü
Kayseri GündemEditör

2023-2024 sezonu Kayseri Süleyman Özçınar U11 Ligi’nde finale kalan takımlar belli oldu. Finalde Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaşacak.

Kayseri Süleyman Özçınar U11 Ligi’nde mücadele eden ve gruplarından çıkan Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor takımları finale kaldı. Kocasinan Şimşekspor yarı final maçında Zeki Akpalarspor’u 1-0 ile geçerken, Kayserispor ise Fatih Yurt Spor Kulübü’nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Finale kalan Kayserispor ile Kocasinan Şimşekspor 6 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada karşı karşıya gelecek.

Kazanan takım Kayseri U11 Ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Kayseri U11 Ligi'nde final Cumartesi günü
Kayseri U11 Ligi'nde final Cumartesi günü
İHA
Kayseri Gündem

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