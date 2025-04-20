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Kayseri Uluslararası MEB Robot yarışmasına ev sahipliği yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde düzenlediği MEB Robot yarışmasına, Kayseri ev sahipliği yapacak.

Kayseri Uluslararası MEB Robot yarışmasına ev sahipliği yapacak

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan Uluslararası MEB Robot Yarışması, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle 21-24 Mayıs 2025 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilecek.

"Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" temasıyla düzenlenen yarışma, "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor!" sloganıyla gerçekleştiriliyor.
Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada, Çizgi İzleyen Temel Seviye, Su Üstü Robot, Tasarla-Çalıştır Temel Seviye, Tozkoparan Robot, Endüstriyel Robotik Kol, Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı -Mini Drone, Labirent Ustası, Mini Sumo, Otonom Araç, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot -SAR, Tasarla-Çalıştır ve Yumurta Toplama gibi 15 farklı kategori yer alacak.
Yarışmada dereceye giren proje sahiplerine para ödülü ve çeşitli hediyeler verilecek.

Katılımcı okullar 2 Mayıs 2025 tarihine kadar https://robot.meb.gov.tr adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Haber Merkezi

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