Kayseri'ye Nisan Sürprizi: Aniden Bastıran kar ve tipi etkili oluyor!
Kayseri'de bahar havası yerini kışa bıraktı! Öğleden sonra başlayan kar yağışı, şiddetli rüzgarın etkisiyle şehir merkezinde ve Erciyes Kayak Merkezi'nde kendini iyice hissettirdi.
Zemini beyaza bürüyen ani hava değişimi, vatandaşları şaşırttı.
Meteoroloji yetkilileri, Kayseri ve çevresinde kar yağışıyla birlikte etkili olacak sert rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ani hava değişiminin günlük yaşamı aksatmaması için vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.