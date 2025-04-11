Asılı halde cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi

Geçtiğimiz günlerde Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerindeki ikametinden ayrılan ve o saatten sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Kırıkkaya için yakınları kayıp ilanı verdi. Yaklaşık 2 gündür haber alınamayan Kırıkkaya, Mimarsinan Mahallesi’nde asılı halde bulundu. Kırıkkaya’nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkaya, bugün ikindi namazına müteakip Mimarsinan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dursun Ataş ile partililer katılım sağladı.